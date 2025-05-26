Kaman'da Tekne Kazası: İsa Laçin Hayatını Kaybetti

Kaman'da Tekne Kazası: İsa Laçin Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Hirfanlı Barajı'nda balık tutarken alabora olan teknede boğulan İsa Laçin, son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerini kurtardıktan sonra dibe batan Laçin'in cenaze namazı köyde kılındı.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj göletine açılan, içerisinde lisanslı balıkçı 4 kardeşin bulunduğu alabora olan 'İsa Reis' adlı teknede boğulan İsa Laçin (40), son yolculuğuna uğurlandı. İsa Laçin'in kardeşlerini kurtardıktan sonra kıyafetinin ağırlığı nedeniyle dibe batıp, boğulduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaman ilçesi Savcılıkurutlu köyü yakınlarındaki Hirfanlı Barajı'nda meydana geldi. Lisanslı balıkçılık yapan İsa, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kardeşler balık tutmak için Hirfanlı Barajı'na geldi. Tekneye binip gölete açılan 4 kardeş balığa çıktı. Kardeşler, avladıkları balıkları yüklemek istedikleri sırada tekne alabora oldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. 3 kardeş kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken, İsa Laçin ise boğuldu. Ekipler 3 kardeşi Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, İsa Laçin'in sudan çıkarılan cansız bedeni ise morga götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

İsa Laçin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Savcılı Kurutlu köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Laçin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. İsa Laçin, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sezer Laçin'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KARDEŞLERİNİ KURTARDIKTAN SONRA BOĞULMUŞ

Öte yandan gümüş balığı avlamaya çıkan Laçin kardeşlerin tekneleri, alabora olduktan sonra hayatını kaybeden İsa Laçin, kardeşleri Enes, Sezer ve Uğur Laçin'i boğulmaktan kurtardıktan sonra üzerindeki balıkçı kıyafetinin ağırlığıyla birlikte suyun dibine doğru battığı ve boğulduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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