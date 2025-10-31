Kamala Harris, Biden ile İlişkisini Anlattı: Hayal Kırıklıkları ve Öfke

NEW Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Kamala Harris, görevinin son döneminde Biden'la ilgili yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Harris, çevrimiçi yayınlanan bir sohbet programında, Biden'in motivasyonunun, son seçimler öncesinde "tamamen kendisiyle ilgili" olduğunu anlaması üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Son seçimlerde, Başkan Donald Trump ile yaptığı münazaranın hemen öncesinde Biden'ın kendisini aradığını söyleyen Harris, görüşmenin konusunun canlı yayın olmasını beklerken eski başkanın Pennsylvania'daki seçmenlerle ilgili soru sormasına şaşırdığını ifade etti.

Harris, "Telefonu kapattığımda inanılmazdı. Evet, öfkeliydim ve çok hayal kırıklığına uğramıştım. Çok gereksizdi." dedi.

Eski Başkan Yardımcısı Harris, Biden'ın Haziran 2024'teki Trump münazarasına isteksizce katıldığını, kendilerini onu ikna etmek durumunda bıraktığını ve bunun da programdaki performansını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Harris, Biden'la hala arkadaş olduğunu ve kendisini iki gün önce doğum günü için aradığını anlattığı programda, "Ona karşı büyük bir sevgim var ve açıkçası beni çok hayal kırıklığına uğrattığı, hatta öfkelendirdiği zamanlar da oldu." ifadelerini kullandı.

Son başkanlık seçimi döneminde yaşadıklarını "107 Gün" ismiyle kitaplaştıran Harris, bir sonraki seçimlerde aday olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "Önümüzdeki birkaç ay neler olacağını göreceğiz." dedi.