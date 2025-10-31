Haberler

Kamala Harris, Biden ile İlişkisini Anlattı: Hayal Kırıklıkları ve Öfke

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden döneminde yaşadığı hayal kırıklıklarını ve ilişkilerini konu alan bir sohbet programında açıklamalarda bulundu. Biden'ın motivasyonunu eleştiren Harris, yaşanan olayların kendisini nasıl etkilediğini paylaştı.

NEW Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Kamala Harris, görevinin son döneminde Biden'la ilgili yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Harris, çevrimiçi yayınlanan bir sohbet programında, Biden'in motivasyonunun, son seçimler öncesinde "tamamen kendisiyle ilgili" olduğunu anlaması üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Son seçimlerde, Başkan Donald Trump ile yaptığı münazaranın hemen öncesinde Biden'ın kendisini aradığını söyleyen Harris, görüşmenin konusunun canlı yayın olmasını beklerken eski başkanın Pennsylvania'daki seçmenlerle ilgili soru sormasına şaşırdığını ifade etti.

Harris, "Telefonu kapattığımda inanılmazdı. Evet, öfkeliydim ve çok hayal kırıklığına uğramıştım. Çok gereksizdi." dedi.

Eski Başkan Yardımcısı Harris, Biden'ın Haziran 2024'teki Trump münazarasına isteksizce katıldığını, kendilerini onu ikna etmek durumunda bıraktığını ve bunun da programdaki performansını olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Harris, Biden'la hala arkadaş olduğunu ve kendisini iki gün önce doğum günü için aradığını anlattığı programda, "Ona karşı büyük bir sevgim var ve açıkçası beni çok hayal kırıklığına uğrattığı, hatta öfkelendirdiği zamanlar da oldu." ifadelerini kullandı.

Son başkanlık seçimi döneminde yaşadıklarını "107 Gün" ismiyle kitaplaştıran Harris, bir sonraki seçimlerde aday olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "Önümüzdeki birkaç ay neler olacağını göreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.