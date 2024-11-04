Kale'de Zeytin Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu
Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali'nde bisiklet yarışları, mehteran gösterileri ve temsili zeytin hasadı yapıldı. En iyi yeşil ve siyah zeytin yarışmaları, ödül törenleriyle renklendi.
Denizli'nin Kale ilçesinde, Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.
Yöredeki zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte bisiklet yarışları, mehteran ve balon gösterileri, temsili zeytin hasadı yapıldı.
Festivalde en iyi yeşil zeytin ve en iyi siyah zeytin yarışması gerçekleştirildi, dereceye girenlere ödül verildi.