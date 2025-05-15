Kahta'da Ses Yarışması Finali Gerçekleşti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen liseler arası ses yarışmasının finalinde öğrenciler yeteneklerini sergileyerek, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yarışmada birinci Zeynep Ertaş oldu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında liseler arasında düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı.
Kaymakamlık, belediye, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü iş birliğinde organize edilen yarışmanın final turu, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrenciler yeteneklerini sergilerken, salonu dolduran izleyiciler de yarışmacılara eşlik etti.
Yarışmada Zeynep Ertaş birinci, Şahadet Dede ikinci, Nihal Yapıcı üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel