Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu

Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle besi ahırının çatısının çökmesi sonucu 18 büyükbaş hayvan telef oldu. Kurtarma çalışmaları sonrası bazı hayvanlar kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle besi ahırının çatısının çökmesi sonucu 18 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yeni Mahallesi'nde, içinde 600 büyükbaş hayvan bulunan besi ahırının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan ağırlığı kaldıramayarak çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göksun Belediyesi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan çok sayıda hayvan kurtarıldı.

Enkaz altında kalan 18 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılınç ve Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, çöken besi ahırında incelemelerde bulunarak besiciye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
