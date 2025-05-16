Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonu: 5 Tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Gaziantep ve Antalya'da tefecilik suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 35 çek yaprağı, 21 senet, 6 alacak borç defteri, 30 fişek ile 1 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılıkça serbest bırakıldı.