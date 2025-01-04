Kahramanmaraş'ta Şehir İçi Trafiği Rahatlatacak Proje Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen Sarayaltı - Kale Bağlantı Yolu Projesi'ndeki çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında yol genişletme, kazı ve istinat duvarı inşası faaliyetleri sürdürülürken, çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı.

Yaklaşık 250 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, Sarayaltı mevkiinden başlayarak tarihi Maraş Kalesi'ne kadar uzanacak. Alternatif güzergahın, Trabzon ve Şeyh Adil caddelerindeki trafik yoğunluğunu hafifleterek şehir içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında mevcut yol genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılacak. Yol genişletme çalışmalarıyla birlikte araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale gelmesi planlanıyor.

Proje kapsamında kavşak ve refüj düzenlemeleri de yapılacak.