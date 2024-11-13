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Kahramanmaraş'ta Sahtecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Kahramanmaraş'ta Sahtecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, sahte nüfus cüzdanları, pasaportlar ve gramajıyla oynanmış altın ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirtilen 3 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 sahte nüfus cüzdanı, 15 pasaport ve yaklaşık değeri 5 milyon lira olan 686 parça gramajıyla oynanmış altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, A.A. ve yabancı uyruklu E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
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