Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapıldı.

Bu kapsamda kent girişinde durdulan araçlarda yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek