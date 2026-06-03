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Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

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Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde öğrenciler çuval yarışı, ip atlama, mendil kapmaca ve halat çekme gibi oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Dereceye girenlere madalya verildi.

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Batıpark Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte öğrenciler, çuval yarışı, ip atlama, mendil kapmaca ve halat çekme gibi geleneksel oyunlar oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğin verimli bir şekilde tamamlandığını ifade eden Özdemir, "2025-2026 döneminde 47 branşta Kahramanmaraş olarak katılım sağladık. Bu dönem ilk defa rafting, dağcılık ve tırmanış branşlarında müsabakalarımızı gerçekleştirdik. Şenliğimize katılan tüm sporcularımıza, öğrencilerimize, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

Programa Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
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