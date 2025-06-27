Kahramanmaraş'ta Ahırların Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni Gerçekleşti

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenle 20 ahırın temeli atıldı ve tamamlanan 10 ahırın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Vali Mükerrem Ünlüer, deprem sonrası inşaat çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "Ahırların Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni" düzenlendi.

Şekeroba Mahallesi'nde 20 ahırın temeli atılırken, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde inşası tamamlanan 10 ahırın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Törene katılan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde konut, iş yeri ve ahır yapımlarının eş zamanlı olarak başlatıldığını belirterek, "Tüm paydaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışarak belirlediğimiz hedeflerin tamamına ulaştık." dedi.

İl genelinde 2 bin 150 hak sahibinin bulunduğunu aktaran Ünlüer, yıl sonuna kadar bin ahırın tamamlanarak teslim edilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

"Ahırını Yapana Destek Projesi"ne de değinen Ünlüer, "Vatandaşlarımız isterlerse bu destekten faydalanarak ahırlarını kendileri yapabilirler. Talep etmeleri halinde YİKOB aracılığıyla ahırlar inşa edilerek teslim edilecektir." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Vali Ünlüer ve beraberindeki heyet, ahır teslimi yapılan hak sahiplerinden Aynur Bozokul ve ailesini ziyaret etti.

Depremde eşini kaybeden Bozokul'a başsağlığı dileklerini ileten Ünlüer, teslim edilen ahırın hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
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