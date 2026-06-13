Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dolu etkili oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Gün içerisinde aralıklarla devam eden yağmur, ilçe merkezinde bir süre yerini doluya bıraktı.

Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken buz parçalarını temizledi, itfaiye ekipleri ise su basan bazı evlerde tahliye çalışması yaptı.