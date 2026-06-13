Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dolu etkili oldu
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken buzları temizlerken, itfaiye ekipleri su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Gün içerisinde aralıklarla devam eden yağmur, ilçe merkezinde bir süre yerini doluya bıraktı.
Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken buz parçalarını temizledi, itfaiye ekipleri ise su basan bazı evlerde tahliye çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş