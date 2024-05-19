Kahramankazan Belediyesi tarafından 'Bağımsızlığın İlk Adımı 19 Mayıs' konulu konferans düzenlendi

Kahramankazan Belediyesi tarafından "Bağımsızlığın İlk Adımı 19 Mayıs" konulu konferans düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak tarihçi yazar Sinan Meydan katıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 19 Mayıs'ta atıldığını belirterek, Cumhuriyet'in fertleri olarak Cumhuriyet meşalesini her zaman Kahramankazan'da yakmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bağımsızlığın İlk Adımı 19 Mayıs" konulu konferansta Maden, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi nasıl ve hangi şartlarda başlattığını anlattı.

Konferansın ardından Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Sinan Meydan'ı tebrik edip, kendisine çiçek ve plaket takdim etti.