Kahramankazan Belediyesi 2026 Bütçesini Onayladı
Kahramankazan Belediye Meclisi, 2026 yılı mali bütçesini onayladı. 2025 yılında 995 milyon lira olan bütçe, 2026'da 1 milyar 650 milyon liraya yükseldi. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bütçenin halk yararına kullanılacağını vurguladı.

Kahramankazan Belediye Meclisi, belediyenin 2026 yılı mali bütçesini onayladı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığındaki toplantıda, 2026 yılı belediye bütçesi ile ilgili maddeler, mali kararnameler, müdürlük bütçeleri, ayrıntılı harcama giderleri, gelir bütçesi ve vergi gelirleri görüşülerek kabul edildi.

Belediyenin 2025 yılında 995 milyon lira olan bütçesi 2026'da 1 milyar 650 milyon liraya çıktı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, konuşmasında, Kahramankazan halkının yararına yapılacak hizmetlerin sorunsuz şekilde devam etmesi için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çırpanoğlu, bütçeyi tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak en doğru ve verimli şekilde daha fazla yatırım yaparak kullanacaklarını dile getirdi.

Kahramankazan Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Barış Ünal ise ilçenin menfaatine olan bütçeyi onayladıklarını belirterek, "Bütçemiz geçen yıla oranla yüzde 65 arttı. Paranın doğru kaynaklara aktarılmasının takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
