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Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni

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Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirildi. Törende, 22 farklı branştan öğrencilerin performansları sergilendi ve madalya ve sertifikalar takdim edildi.

KAĞITHANE Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı'nda gerçekleştirildi. 22 farklı branştan öğrencinin katıldığı ve gösterilerin yapıldığı törene katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yaz Spor okulları çok önemli. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz yararlanmış oldu. Spor okulları çocukların hem bilgilenmesine hem arkadaşlarıyla vakit geçirmesine hem de aynı zamanda birçok şey öğrenmesine fırsat olmuş oldu" dedi.

Yaz okulu kapanış töreni öğrencilerin kortejiyle başladı. Ardından yaz spor okullarının ve belediyenin projelerinin tanıtımı yapıldı. Yaz tatili süresince 22 farklı branşta sportif eğitim alan 10 bine yakın çocuk ve genç; kapanış töreninde performanslarını sergiledi. Madalya ve sertifikalarını alan öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde Hasbahçe Stadı'nda gerçekleşen törene AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, MHP Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taştemir de katıldı. Kağıthane Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda 4- 15 yaş aralığındaki 10 bin çocuk 22 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler aldı. Çocuklar, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, badminton, hentbol, dart, futbol, futsal, modern ve geleneksel okçuluk, jimnastik, karate, taekwondo, wushu, yüzme, güreş, tenis, buz pateni, boks, engelli basketbol ve engelli yüzme gibi alanlarda eğitimler aldı.

'YAZ SPOR OKULLARI ÇOK ÖNEMLİ'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Yaz Spor okulları çok önemli. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz yararlanmış oldu. Spor okulları çocukların hem bilgilenmesine hem arkadaşlarıyla vakit geçirmesine hem de aynı zamanda birçok şey öğrenmesine fırsat olmuş oldu. Birçok spor kompleksimizi yenilemiş olduk. Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması çok önemli. Kağıthane'de her yıl binlerce çocuğumuz spor okullarımıza kayıt yaptırıyor. Çocuklarımız uzman eğitmenler tarafından aldıkları eğitimlerden çok memnun kalıyorlar. Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yüzme branşında eğitim alan Ayşe Şira Delibaş ise "Ben hevesliydim zaten. Yaz okulunu istiyordum. Gayet güzel eğlendik ve öğrendik. Voleybol ve yüzmede daha çok geliştim. Bazı şeyleri öğrendim" dedi.

'KENDİ BRANŞLARIMIZA GÖRE DE ÇALIŞIYORUZ'

Öğrencilerden Elif Yağmur Sezer de "Antrenmanlar da her gün ilk önce ısınma yapıyoruz. Daha sonra gerdirme hareketlerini yapıyoruz. Bazen kuvvet günü bazen kros günü yapıyoruz. Kros günü uzun mesafe koşusu yapıyoruz. Antrenman yapmak için bazen farklı yerlere de gidiyoruz. Kendi branşlarımıza göre de çalışıyoruz. Örneğin ben uzun atlama yapıyorum. Ona göre uzun atlama çalışıyoruz. Stadlara da gidiyoruz. Stadlarda çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Atletizm branşında eğitim alan Ilgın Özbek, "Isınmamızı yaptıktan sonra gerdirme yapıyoruz. Her gün ayrı ayrı şeyler yapıyoruz. Bir gün kuvvet bir gün kros çalışıyoruz. Herkesin branşı farklı oluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, protokol üyeleri ile birlikte Yaz Spor Okulları'nda başarılı olan öğrencilere madalya ve sertifikalarını takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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