KAEÜ'de Kayıt Dışı İstihdam Konferansı Düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Topluluğu tarafından "Kayıt dışı İstihdamın Çalışma Hayatına Etkisi" konulu konferans gerçekleştirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Ekonomi ve Yönetim Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Oktay Kızılkaya, en büyük sorunlarından birinin kayıt dışı istihdam ve onun da merkezinde insan olduğunu belirtti.

Sosyal güvenlik kavramının sadece maaş bordrolarıyla değil, insanın yarınını güvence altına almakla ilgili olduğunu vurgulayan Kızılkaya, bu meselenin hem ekonomik hem de insani yönleriyle tartışılması ve gerekli adımların da atılması gerektiğini dile getirdi.

Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hasan Hüseyin Şenlik de kayıt dışı istihdamın, ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sosyal ve ekonomik yapının en temel sorunlarından olduğunu vurguladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Dilara Burak ise kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilerini anlattı.

Konferans, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.