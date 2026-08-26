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Kadirli'de fırın denetimi: 3 işletmeye ceza

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapılan fırınlardan 3'üne para cezası uygulandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapılan fırınlardan 3'üne para cezası uygulandı.

Kadirli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki fırınları inceledi.

İş yerlerinin ruhsatları ile hijyen ve saklama koşullarını denetleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını kontrol etti.

Ekipler, eksiklik tespit edilen 3 işletmeye 3 bin 705'er lira para cezası kesti.

Kaynak: AA
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