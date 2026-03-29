Haberler

Osmaniye'de dede ve nineler spor müsabakalarında torunlarıyla yarıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen 'Yaşlılar Torunlarıyla Yarışıyor' etkinliğinde dede ve nineler, çeşitli spor dallarında torunlarıyla mücadele etti. Etkinliğin amacı, kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek.

Kadirli Sosyal Hizmet Merkezi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Kadirli Gençlik Merkezi'nde "Yaşlılar Torunlarıyla Yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte dede ve nineler, dart, curling, basketbol, bilardo ve masa tenisinde torunlarına karşı yarıştı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmalar sonucunda dereceye giren katılımcılara madalya verildi.

Kadirli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Demir Mor, AA muhabirine, kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin keyifli geçtiğini dile getiren Mor, "Yaşlılarımız ile torunlarının bir araya geldiği etkinlikte hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşandı. Farklı kuşakların aynı ortamda birlikte vakit geçirmesi, karşılıklı anlayış ve sevgi bağlarının pekişmesine katkı sağlamıştır." dedi.

Katılımcılardan Kadir Şanlıtürk de torunuyla yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Etkinlik bizi çocukluğumuza götürdü. Çok güzel oldu, keyif aldım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Meryem İncik de torunlarıyla güzel bir gün geçirdiğini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Anneannesine karşı yarışan Arzu Akgöllü ise müsabakalardan keyif aldığını anlattı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

