Kadir Koç'tan Gazze'ye Anlamlı Bağış
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Turnuvası'nda 3'üncü olan Kadir Koç, kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağışladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Koç'un bu anlamlı davranışını takdirle karşıladı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Aba Güreşi Turnuvası'nda 3'üncü olan ortaokul öğrencisi Kadir Koç, kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağışladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, Payas Fatih Ortaokulu öğrencisi Kadir Koç'un Dörtyol ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Turnuvası'nda kazandığı para ödülünü Gazze adına Türk Kızılaya bağışladığı belirtildi.
Paylaşımda, "Bu anlamlı davranışıyla örnek olan öğrencimizi tebrik ediyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel