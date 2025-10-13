Haberler

Kadir Koç'tan Gazze'ye Anlamlı Bağış

Kadir Koç'tan Gazze'ye Anlamlı Bağış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Turnuvası'nda 3'üncü olan Kadir Koç, kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağışladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Koç'un bu anlamlı davranışını takdirle karşıladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Aba Güreşi Turnuvası'nda 3'üncü olan ortaokul öğrencisi Kadir Koç, kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, Payas Fatih Ortaokulu öğrencisi Kadir Koç'un Dörtyol ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Turnuvası'nda kazandığı para ödülünü Gazze adına Türk Kızılaya bağışladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Bu anlamlı davranışıyla örnek olan öğrencimizi tebrik ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

Evinde pişirip yediği yemek sonu oldu
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.