Araştırmaya göre, ABD'de yapay zekanın tehdit ettiği mesleklerin yüzde 86'sında kadınlar çalışıyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre, yapay zeka tarafından tehdit edilen meslek gruplarının yüzde 86'sını kadınlar oluşturuyor. Araştırma, otomasyonun olumsuz etkilerinin dengeli bir şekilde dağılmadığını ortaya koyuyor.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, düşünce kuruluşları GovAI ve Brookings Enstitüsünden araştırmacılar, gelişen yapay zeka teknolojilerinin hangi meslek gruplarını ne ölçüde etkilediğini inceleyen araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, çalışanlarının yüzde 77'si kadın olan mütercim-tercümanlık mesleğinin yapay zeka tarafından tehdit edilme olasılığı "çok yüksek" bulundu.

Çalışanların yüzde 95'i kadın olan yönetici asistanlarının da mesleklerinin yapay zeka yüzünden risk altına girme olasılığı "yüksek" olarak değerlendirildi.

Öte yandan, çalışanlarının yüzde 78'i kadın olan uçuş görevlileri ve yüzde 88'i kadın olan yardımcı hemşirelerin mesleklerinin yapay zeka yüzünden tehlikeye girme olasılığı "düşük" olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
