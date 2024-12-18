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Kadın İstihdamını Destekleme Merkezi Bahadın'da Üretim Üssü Oluyor

Kadın İstihdamını Destekleme Merkezi Bahadın'da Üretim Üssü Oluyor
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Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Bahadın Belde Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Kadın İstihdamını Destekleme Merkezinin beldede önemli bir üretim üssü haline geleceğini belirtti. Kadınlar, açılan merkezde çeşitli ürünler üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belde Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Kadın İstihdamını Destekleme Merkezinin beldenin üretim üssü olacağını söyledi.

Eroğlu, kadınların istihdam edilmesi, üretim sağlaması, ekonomik hayata kazandırılması amacıyla açılan merkezin, beldede önemli bir görev üsleneceğini ifade etti.

Merkezin, 2021'de Japonya Büyükelçiliği tarafından yapıldığını anımsatan Eroğlu, "Kadınlarımız 8 aydır burada üretim yapıyor. Mantı ve erişte çeşitleri, kavurga, madımak, ayva ve kayısı reçeli gibi ürünleri üretiyorlar." dedi.

Eroğlu, ürünlerin kargoyla il dışına da gönderildiğini belirterek, "Halkımızdan çok talep var, siparişlere yetişemiyoruz. Kadınlarımız burada çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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