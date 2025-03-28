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Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan Doğum Yardımı Düzenlemesine Tepki

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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, TBMM'de kabul edilen doğum yardımı düzenlemesinin kadınları yalnızca annelik rolleriyle sınırladığını ve toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu ifade etti. Güllü, ekonomik teşviklerin yetersiz olacağını vurgulayarak, kadınların eşit fırsatlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 27 Mart 2025'te TBMM'de kabul edilen doğum yardımı düzenlemesinin, kadınların toplumsal rollerini dar bir çerçevede ele aldığını belirtti.

Canan Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de kabul edilen doğum yardımına ilişkin yasaya tepki gösterdi.

Yasanın kadınları yalnızca annelik rolleri üzerinden tanımladığını ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden uzak olduğunu ifade eden Güllü, "Kadınların toplumsal işlevinin yalnızca annelikle sınırlandırıldığı bir anlayış, onları birey olarak değil, biyolojik rollerine indirgenmiş varlıklar olarak görme tehlikesi taşıyor" değerlendirmesini yaptı.

Güllü, bu tür politikaların kadın hakları açısından geri adım niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ekonomik teşviklerin doğum oranlarını artırmak için tek başına yeterli olmayacağını belirten Güllü, kadınların iş gücüne katılımı, kariyer hedefleri, eşit iş fırsatları ve bakım yükünün paylaşılması gibi faktörlerin de doğum oranlarını etkileyen önemli unsurlar olduğunu ifade etti.

Güllü, "Sadece maddi destekler sunarak doğum oranlarını artırmaya çalışmak, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rollerini daraltmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Kadınların eğitim, kariyer ve sosyal hayatta da eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini belirten Güllü, doğum teşvikinin yalnızca parasal destekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Kadınları yalnızca doğurganlıkları üzerinden tanımlamak, onların insan haklarını ve eşitliklerini ihlal etmek anlamına gelir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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