Kadın Dağcılar Ağrı Dağı'na Zorlu Tırmanış Gerçekleştirdi

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadın dağcılar, kar ve tipiye rağmen Ağrı Dağı'nın 4 bin rakımına tırmanış gerçekleştirdi.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince, kadın dağcılara yönelik Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.

İlçede bir araya gelen 20 kadın, derneğin başkanı Ahmet Ertuğrul'un rehberliğinde tırmanışa başladı. 3 bin 500 rakımda kamp kurup dinlenen kadın dağcılar, kar ve tipiye rağmen saatlerce süren zorlu tırmanışın ardından 4 bin rakıma ulaştı.

Kadın dağcılar, daha sonra inişe geçerek etkinliği tamamladı.

Derneğin başkanı Ertuğrul, olumsuz hava koşullarına rağmen iyi bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğin ücretsiz yapıldığını belirten Ertuğrul, "Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için ülkenin farklı illerinde bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Kadınlar bölgeyi gezerek tarihi ve kültürel yerleri görüyor. Ağrı Dağı tırmanışı da çok iyi oldu. Kar ve tipiye rağmen güzel ve sorunsuz bir tırmanış yaptık. Yaklaşık 4 bin rakımda etkinliğimizi tamamladık." dedi.