Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'da Kebapçı Zincirine Fahiş Fiyat Denetimi

(İSTANBUL) - Ticaret Bakanlığı, Kadıköy- Fenerbahçe'deki kebapçı zincirinde fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimi yaptı; 5 ürün Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Anadolu Yakası'nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçı zincirine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimin, zincirin Kadıköy–Fenerbahçe'de bulunan şubesinde yapıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ın açıklamasına göre, 30 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde işletmede satışa sunulan 5 ayrı ürün, Haksız Fiyat Artışı yönünden incelemeye alındı. Bu kapsamda son 3 aya ait alış ve satış faturaları, maliyet belgeleri ile işletmenin savunmaları temin edildi.

Denetimlerde ayrıca, Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin "etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği" hükmüne aykırı uygulamalar tespit edildi. Söz konusu aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığı belirtildi.

Tespit edilen tüm uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildiğini aktaran Kaplan, fırsatçılık ve tüketiciyi mağdur eden uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Kaplan, mevzuata aykırı ve ticari etiğe uymayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.