Kadıköy'de Kafe Önüne Bırakılan Çilekler Çalındı

Kadıköy'de bir kafe önüne bırakılan çilek kasalarını gören üç kişi, çilekleri yedikten sonra kasaları çalarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.

KADIKÖY'de kafe sahibi tarafından sipariş edilen çilekler, gece saatlerinde iş yerinin kapısına bırakıldı. Çilek kasalarını fark eden üç kişi önce tadına baktı, ardından kasaları alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Moda Mahallesi'nde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddialara göre, kafe sahibi tarafından sipariş edilen iki kasa çilek, kafenin kapalı olması nedeniyle iş yerinin önüne bırakıldı. İlerleyen saatlerde kafe önüne gelen kimliği belirsiz üç kişi önce kasadaki çilekleri yedi, ardından iki kasayı alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kafe sahibinin şikayeti üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
