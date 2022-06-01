Jorge Jesus, Ali Koç ile bir araya geldi - Haberler

Fenerbahçe Kulübünün görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gece saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli teknik adamın başkan Koç ile Ülker Stadı'nda bir araya geldiği bildirildi.

Deneyimli teknik adamın yöneticilerle stadı dolaştığı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdiği kaydedildi.

AA / Güncel