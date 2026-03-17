Japonya, ABD modelinde bir komisyon kurarak yabancı yatırımların denetimini sıkılaştıracak

Japonya hükümeti, kritik teknolojilerin korunması amacıyla yurt dışından gelen yabancı yatırımların denetimini sıkılaştırmak için bir komisyon kuruyor ve mevcut yasada değişiklik yapmayı planlıyor.

Japonya hükümeti, kritik teknolojilerin ve istihbaratın sızmasını önlemek amacıyla ABD modelinde bakanlıklar arası bir komisyon kurarak ülkedeki yabancı yatırımların denetimini sıkılaştırma kararı aldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya'da kabine, yurt dışından gelen yatırımların denetimini sıkılaştırmaya yönelik Döviz ve Dış Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair tasarıyı onayladı.

Japonya hükümeti, tasarıyla kritik teknolojilerin ve istihbaratın sızmasını önlemeyi amaçlıyor.

Mevcut haliyle yabancı yatırımcıların belirli sektörlerdeki Japon şirketlerinin hisselerini satın alırken hükümete bildirimde bulunmasını zorunlu kılan yasada yapılacak değişiklik, bu yasanın kapsamını, "yabancı bir hükümetin veya bir devlet şirketinin etkisi altında olduğu düşünülen" Japonya merkezli yatırımcıların yaptığı alımlara da genişletilmesini öngörüyor.

Yasada yapılması istenen değişiklik uyarınca, başka bir yabancı şirketin halihazırda bir Japon şirketinde hisseleri bulunan bir yabancı şirketi satın alması durumunda da inceleme yapılması planlanırken, Maliye Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Sekreterliği gibi kurumlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesine benzer bir kurum kurmayı hedefleyen hükümet, tasarıyı Japonya Parlamentosu Diet oturumu sırasında yasalaştırmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
