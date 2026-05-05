Japonya ve Güney Afrika, kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendirecek

Japonya ve Güney Afrika hükümetleri, iki ülke arasında kritik mineral tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Pretoria kentini ziyaretinde Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile görüştü.

Görüşmede, Motegi ve Lamola, Japonya ve Güney Afrika arasında kritik mineral tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin artırılması hususunda anlaştı.

İki bakan, ekonomilerin canlandırılması için karşılıklı kurumsal yatırımların kolaylaştırılması konusunda mutabık kaldı.

Motegi, 29 Nisan'da çıktığı Afrika turu kapsamında bugüne kadar sırayla Zambiya, Angola, Kenya ve Güney Afrika'yı ziyaret etti.

Yaklaşık 65 milyon nüfusa sahip Güney Afrika, "Japonya'nın Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı" konumunda bulunuyor.