Japonya ve Güney Afrika, kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendirecek

Japonya ve Güney Afrika hükümetleri, kritik mineral tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla işbirliği konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Motegi, Pretoria'da yapılan görüşmelerde karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Pretoria kentini ziyaretinde Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile görüştü.

İki bakan, ekonomilerin canlandırılması için karşılıklı kurumsal yatırımların kolaylaştırılması konusunda mutabık kaldı.

Motegi, 29 Nisan'da çıktığı Afrika turu kapsamında bugüne kadar sırayla Zambiya, Angola, Kenya ve Güney Afrika'yı ziyaret etti.

Yaklaşık 65 milyon nüfusa sahip Güney Afrika, "Japonya'nın Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağı" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
