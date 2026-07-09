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Japonya'da Elektrikli Araç Teşvikleri Fiyatları Düşürdü, Satışları Patlattı

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Japonya, artan enerji fiyatlarına karşı elektrikli araç pazarında merkezi ve yerel yönetimlerin sağladığı çifte teşvikle bazı modellerin fiyatını yüzde 75'e varan oranlarda düşürdü. Teşvikler satışları patlatırken, ikinci el EV'lerin ihracı ve pazarın teşvik sonrası durumu endişe yaratıyor.

Japonya, artan enerji fiyatlarına karşı elektrikli araç (EV) pazarında kapsamlı teşvikler uyguladı. Merkezi hükümetin ocak ayında artırdığı sübvansiyona Tokyo Belediyesi 1,3 milyon yenlik yerel destek ekledi. Bu çifte teşvikle Nissan Sakura modelinin fiyatı 2,44 milyon yenden 560 bin yene, Honda Super-One 790 bin yene, Toyota bZ4X ise yarı fiyatının altına düştü.

Teşvikler sonrası Tesla'nın satışları üç kat, Toyota'nın EV satışları 38 kat arttı. Devlet desteği alamayan ikinci el EV'ler talep görmeyince ihraç edilmeye başlandı. Bu durum nadir metaller ve pillerin yurtdışına çıkma riskini artırırken, üreticiler değer kaybının tüketici güvenini sarsmasından ve teşviklerin sona ermesi halinde pazarın sarsılmasından endişe ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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