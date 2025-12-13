Japonya'nın kuzeydoğusundaki şirketlerin yaklaşık yüzde 30'unun faaliyetleri ayılar nedeniyle aksıyor

Japonya'da yapılan ankette ülkenin kuzeydoğusundaki şirketlerin yaklaşık yüzde 30'unun faaliyetlerinin ayılar sebebiyle kesintiye uğradığı belirlendi.

Mainichi gazetesinin haberine göre, kredi araştırma şirketi Tokyo Shoko Research tarafından yapılan çevrim içi ankette 6 bin 309 yanıt incelendi.

Ankette bu yıl Japonya'da en fazla ayı saldırısının yaşandığı kuzeydoğu bölgesindeki şirketlerin yüzde 28,9'unun, ülke genelindeki şirketlerin ise yüzde 6,6'sının faaliyetlerinin ayılardan olumsuz etkilendiği ortaya konuldu.

Japonya genelindeki şirketlerden yüzde 47'sinin çalışanlarına ayı saldırıları konusunda bilgi sağlamak, yüzde 27,5'inin ise ayı kaynaklı hasarı önlemek için çeşitli yatırımlar yapmak zorunda kaldığı belirlendi.

Ankette, ayılar sebebiyle bazı şirketlerin etkinliklerini iptal etmeye veya ertelemeye mecbur olduğu, bazılarının ise siparişlerinin veya mağaza ya da ofislerini ziyaret eden müşterilerinin sayısında düşüş yaşadığı ortaya çıktı.