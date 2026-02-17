Jandarmadan 12 il merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu; 60 tutuklama

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen 12 il merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlardan 'uzlaşı parası' talep ederek dolandırdıkları, sanal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.