Haberler

Jandarmadan 12 il merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu; 60 tutuklama

Jandarmadan 12 il merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu; 60 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen 12 il merkezli operasyonda 86 şüpheli yakalandı, bunlardan 60'ı tutuklandı. Operasyonlar dolandırıcılık, banka kartı kötüye kullanımı ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

JANDARMA Genel Komutanlığı tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen 12 il merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, mağdurların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlardan 'uzlaşı parası' talep ederek dolandırdıkları, sanal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası

Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti

Mülteci kadın ve asker sevgilisi yataklarında katledildi
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kana bulanan buz pistinde ölü sayısı 3'e çıktı
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

Tartışma yaratan görüntülerden sonra tek kaldı!
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı

Televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

Fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz