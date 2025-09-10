Jackie Chan, Expo 2027'nin Marka Elçisi Oldu

BELGRAD, 10 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dövüş sanatları filmleriyle tanınan oyuncu Jackie Chan'in Belgrad'da düzenlenecek Expo 2027'nin marka elçisi olarak seçildiğini duyurdu.

Salı günü gerçekleşen görüşmeye ilişkin Instagram'da kendisi ve Jackie Chan'in panda oyuncaklarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Vucic, Chan'i "küresel bir film yıldızı ve dünyanın en büyük kültür elçilerinden biri" olarak nitelendirerek, onun karizması ve enerjisinin Sırbistan'ı dünyaya tanıtmaya yardımcı olacağını belirtti.

Vucic, "Onun Sırbistan'daki Expo'yu temsil etmesi büyük bir onur. Expo 2027'nin marka elçisi olarak, ülkemizi küresel ilgi odağı haline getirecek bu etkinliğin tanıtımına güçlü bir destek sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sırbistan, "İnsanlık için Oyna: Herkes için Spor ve Müzik" temasıyla Expo 2027'ye ev sahipliği yapma hakkını kazandı. Etkinliğin milyonlarca ziyaretçiyi çekmesi ve uluslararası alanda büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bu yılın başlarında Olimpiyat sprint şampiyonu Usain Bolt da marka elçisi olarak atanmıştı. Bu adım, organizatörlerin sergiyi spor ve eğlence dünyasının dünyaca ünlü isimleriyle buluşturma çabalarını gösteriyor.