İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz, görevinden ayrıldı
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Cengiz, hakkında başlatılan kooperatif soruşturması nedeniyle görevinden ayrıldı. Dernek Başkan Vekili Münir Sirhan Özen yeni başkan olarak seçildi.
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, görevinden ayrıldı.
İZSİAD'tan yapılan açıklamada, "kooperatif" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Cengiz'in sürecin derneğe zarar vermemesi amacıyla ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, İZSİAD Başkan Vekili Münir Sirhan Özen'in derneğin yeni başkanı olarak seçildiği bildirildi.
