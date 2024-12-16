İzmit'te Televizyon Tamir Dükkanında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir televizyon tamir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde bulunan Hüseyin K'ye ait televizyon tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel