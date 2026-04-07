Haberler

İzmir merkezli "sigorta usulsüzlüğü" operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda sigorta firmalarında usulsüz araç işlemleri yaptığı iddia edilen 32 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli tutuklandı, diğerleriyle ilgili çeşitli adli tedbirler alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) suç duyurusu üzerine, sigorta firmalarında yürütülen usulsüz araç pert işlemleri ve bu yolla gerçekleştirilen suiistimallere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İzmir, Samsun ve Mardin'de 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9'u hakkında elektronik kelepçe uygulanarak konutu terk etmeme tedbiri, 12'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

