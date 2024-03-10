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İzmir'in Urla ilçesinde 47 düzensiz göçmen yakalandı

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Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personelinin karada bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine Uzunkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan çalışmada 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yine Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen İzmir Urla Dünya Güncel Haberler

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