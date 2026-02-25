Haberler

İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 49 tutuklama

İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 49 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 49'u tutuklandı, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İZMİR'de yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü. Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde örgütlü şekilde hareket ettikleri, Menemen ilçesinde tespit edilen 3 ayrı adresin suç örgütü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinde 'finans evi' olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu adreslerde, yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler üzerinden yasa dışı bahis kaynaklı para transfer işlemlerinin ve canlı destek faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, şüphelilerin üçüncü şahıslar adına temin edilen banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettikleri, söz konusu gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

49 KİŞİ TUTUKLANDI

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri önceki gün operasyon yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 55'i yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan yılın sürprizi
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Senegal'de eş cinsel ilişkiye 10 yıl hapis cezası

Meclis'e sunuldu! Bir ülkeden sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor