İzmir'de şirket parasını kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı

İzmir'de bir şirketin hesabındaki paraları kişisel hesaplarına transfer ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kentte organizasyon şirketi sahibi Ata Karataş (50), polise başvurarak çalışanlarından mali müşavir E.K. ile organizasyon sorumluları S.S, S.K. ve M.F'nin 2023-2025 yıllarında şirket hesabındaki yaklaşık 80 milyon lirayı kendi hesaplarına usulsüz şekilde aktardığını öne sürdü.

Şüphelilerin hesap hareketlerini incelemeye alan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan mali müşavir E.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.