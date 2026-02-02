Haberler

İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

İzmir'de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, Alsancak Semti'ndeki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Kentin çeşitli bölgelerinde yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, esnafı temizlik çalışmaları yapmaya zorladı.

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Alsancak Semti'nde bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte başlayan kuvvetli sağanak sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur özellikle Konak, Gaziemir, Bornova ve Buca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış, Alsancak'taki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar zorlukla ilerlerken, iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmaları yaptı. Birçok esnaf dükkanlarında biriken suyu dalgıç pompalarla boşaltmaya çalıştı.

Bölgeye sevk edilen İZSU ekipleri de su tahliyesinde esnafa yardımcı oldu.

Esnaf Evren Yurtoda, bulundukları sokağın her yıl kazılıp yapıldığını, yaşadıkları karşısında söyleyecek bir şey bulamadığını ifade etti.

Bölgedeki iş yerlerini suyun bastığını anlatan Yurtoda, "5 yıldır aynı; sonuç ve manzara hiç değişmiyor. Esnaf kan ağlıyor. Her sene bu manzarayı yaşıyoruz. Bu duruma hiç şaşırmıyoruz." dedi.

Berker Yalım da her yağmurdan sonra sokakta aynı manzaranın yaşandığını kaydetti.

Mahalle sakinleri ve esnafın zor durumda olduğunu anlatan Yalım, "Yapılsa da yapılmasa da aynı şey. Düzgün yaptıkları yok zaten. Eğim bu tarafa diyorlar, o tarafa kazı yapıyorlar. Her şeyi farklı farklı yapıyorlar. Suyun birinci katlara çıkmadığına şaşırıyorum. Lağımdan da zeminden de su geliyor. Bayağı dolu, etrafı görüyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Ünlü şarkıcı 20 metreden yere çakıldı! Korku dolu anlar kamerada

Sahne şovu kötü bitti! Ünlü şarkıcı 20 metreden yere çakıldı
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilmişti! Prenses Mette-Marit sessizliğini bozdu

Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen prenses sessizliğini bozdu
Pedofili dosyasında skandal diyalog: Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Skandal mesaj ifşa oldu: Bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
Macron da Epstein belgelerinden çıktı, ülke resmen ayaklandı

Gizli mesaj ifşa oldu, ülke ayaklandı: Derhal soruşturma başlatılsın
Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi

Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi