Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık kış sebzelerini erken olgunlaştırdı

Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kış sebzelerinin aynı anda olgunlaşmasına yol açtığını ve piyasada sebze bolluğu ile birlikte fiyatların düştüğünü belirtti. Üreticilerin maliyet artışı ile karşılaştığını vurgulayan Girgin, ihracatın desteklenmesinin yardımcı olacağını ifade etti.

İZMİR'de Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle kış sebzelerinin aynı anda olgunlaştığını ve bu nedenle piyasada bolluk yaşandığını belirtip, "Havanın yumuşak gitmesi, belirli aralıklarla ekilen sebzelerin erkenden yetişmesine neden oldu" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Torbalı'da kışlık sebzelerin erken olgunlaşmasına ve aynı anda hasada gelmesine neden oldu. Duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, kademeli ekim ve hasat yapılan tüm ürünlerin eş zamanlı olgunlaştığını, bunun da sebzelerde bolluk yarattığını söyledi.

İstanbul ve Ankara'nın kışlık sebze ihtiyacının önemli bölümünü Torbalı Ovası'nın karşıladığını belirten Girgin, "Torbalı Ovası'nda ihracata giden en önemli ürünlerden biri pırasa, diğerleri ise karnabahar, lahana ve kereviz. Tüm bu ürünler burada yetişiyor. Şu anda hepsinin hasadı yapılıyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bir handikabımız var. Havanın yumuşak gitmesi, belirli aralıklarla ekilen sebzelerin erkenden yetişmesine neden oldu. 60, 120 ve 175 günlük fide aralıklarına göre ekiyoruz ama karnabahar ve lahana gibi kış sebzeleri sıcaklık nedeniyle bir anda yetişmeye başladı. Bu nedenle büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Şubat ve mart aylarının başına kadar kısım kısım hasat etmemiz gerekirken, muhtemelen mart başına kadar çoğu sebzemizin hasadı bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Tüm sebzelerin aynı anda olgunlaşmasının piyasada bolluğa yol açtığını ve fiyatların düşebileceğini söyleyen Girgin, "Mahsullerimiz tonaj olarak da yüksek. Bu da piyasanın düşmesine sebep oluyor. Üreticiler çok ucuza üretim yapmak zorunda kalıyor. Maliyetler yükseldi ancak bolluk nedeniyle fiyatlar düşük. Üreticimiz şu anda zor günler yaşıyor. Ziraat Odası Başkanı olarak üreticinin yanında olmam gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle belirli bir sürede maliyetlerin üstüne bir fiyat artışı yapılması gerekiyor" dedi.

Torbalı'da üretici olan Mustafa Taşcan ise "Türkiye'nin dört bir bölgesine kışın karnabahar, pırasa, kereviz, beyaz lahana ve kırmızı lahana gönderiyoruz. Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde olması nedeniyle bir ay sonra yetişecek olan ürünler şimdiden yetişmeye başladı. Ürünler iç içe karıştı, kademeler oluşmadı. Geçen yıl durum daha iyiydi, maliyetler daha düşüktü. Şimdi maliyetler arttı. Bundan sonra daha az ekim yapacağız. Bu nedenle ihracatın önünün açılması üreticiler için çok iyi olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
