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İzmir'de Köpekli Koşu ve Bisikletli Köpekli Koşu Etkinliği

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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen köpekli koşu ve bisikletli köpekli koşu etkinliğinde, katılımcılar köpekleriyle birlikte spor yapmanın keyfini çıkardı. Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes için Spor Federasyonu ve Bobyland Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde köpekli koşu (canicross) ve bisikletli köpekli koşu (bikejoring) gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes için Spor Federasyonu ve Bobyland Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen ve Güzelyalı Tramvay durağı ile Karantina Durağı arasında gerçekleşen etkinlikte, köpekli koşuda 34, bisikletli köpekli koşuda 7 katılımcı yer aldı.

Canicross, koşucu ve köpeğini birbirine bağlayan uygun ekipmanlar, bikejoring de köpeğin çeki kayışı ile bisikletin çerçevesine veya bir kayış sistemine bağlanmasıyla gerçekleştirilirken, katılımcılar belirlenen mesafede süreye karşı yarıştı.

Yarışın düzenlenmesine öncülük eden Bahadır Karabulut, hem köpek sahipleri hem de köpekler için sağlıklı bir egzersiz olan etkinlikten çok keyif aldıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm konularda kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Katılımcılardan Hatice Figen Alpan, çok keyifli ve enerjik bir yarışmaya katıldıklarını belirterek, "Köpeğinizle spor yapıyorsunuz. Bisikletle ayrı bir tat alıyorsunuz, koşuyla ayrı bir tat alıyorsunuz. 3 köpeğimi de getirdim. Arkadaşlar da köpekli koşuyu deneyecek. Köpeğinizle yapacağınız çok güzel bir aktivite. Kemerinizi takıyorsunuz, köpeğinizle koşmaya başlıyorsunuz. Çok rahat. İsmini söylediğinizde zaten fırlayacak, sizi çekecek, ondan da kuvvet alıp biraz daha hızlı hareket ediyorsunuz. O yüzden hiç zor değil." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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