İzmir'de Kaçak Sigara Fabrikası Baskınında 52 Milyon TL Değerinde Ürünler Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından elde edilen istihbari bilgide, bir fabrikada bandrolsüz ve kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlendi. Tire Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, bu sabah, fabrikaya yapılan baskında, piyasa değeri 45 milyon TL olan 1 adet yüksek kapasiteli sigara üretim makinesi ile 1 ambalajlama makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 3 kompresör, 2 hava tankı, 1 transpalet, 1300 kilo kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, 180 litre sigara üretiminde kullanılan tutkal, 87 filtre rulosu, 183 sigara kağıt rulosu ele geçirildi. Ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 52 milyon TL olduğu vurgulandı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel