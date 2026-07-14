İzmir'de 15 Günde 2,5 Milyon TL'lik Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 15 günde düzenlediği 8 ayrı operasyonda yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir, Torbalı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Buca, Bornova, Konak, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 100 litre etil alkol, 16 bin makaron, bin TAPDK bandrolü, bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ile 60 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 3 farklı adreste faaliyet gösteren merdiven altı etil alkol imalathanesi de ortaya çıkarılırken, yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı