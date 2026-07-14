Haberler

İzmir'de 15 Günde 2,5 Milyon TL'lik Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

İzmir'de 15 Günde 2,5 Milyon TL'lik Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın son 15 günde düzenlediği 8 operasyonda 5 bin 100 litre etil alkol, 16 bin makaron, binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olan ürünlere el konulurken, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 15 günde düzenlediği 8 ayrı operasyonda yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir, Torbalı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Buca, Bornova, Konak, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 100 litre etil alkol, 16 bin makaron, bin TAPDK bandrolü, bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ile 60 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 3 farklı adreste faaliyet gösteren merdiven altı etil alkol imalathanesi de ortaya çıkarılırken, yakalanan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Macaristan Başbakanı'na 'nago' hediyesi: Türkiye'nin hediyesiyle karşılaştırdı

Magyar'a 'mango' hediyesi: Türkiye'nin hediyesiyle karşılaştırdı
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi
İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

Alarma geçtiler! Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıran hamle
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

Türkiye dönüşü ilk işi cumhurbaşkanının ipini çekmek oldu
İstanbul merkezli dev operasyon! 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

AK Parti noktayı koydu! Günlerdir merak edilen konu netleşti