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İzmir'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda derece elde eden Cizreli sporcular İl Müdürü'nü ziyaret etti

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İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda derece elde eden Cizreli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar'ı ziyaret etti. Şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Asmin Cabas ile Türkiye 3'üncüsü olan Sudenur Yalgettekin, antrenörleri Rıdvan Budak ile Ayar'a ziyarette bulundu. Ayar, sporcular Cabas ile Yalgettekin'in elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda derece elde eden Cizreli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar'ı ziyaret etti.

İzmir'de 25 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Asmin Cabas ile Türkiye 3'üncüsü olan Sudenur Yalgettekin, antrenörleri Rıdvan Budak ile Ayar'a ziyarette bulundu.

Ayar, sporcular Cabas ile Yalgettekin'in elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Rıdvan Budak Gençlik Türkiye İzmir Spor Spor Güncel Haberler

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