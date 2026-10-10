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İzmir'de 155 milyon liralık zarara yol açtığı iddiasıyla firma yetkilisi tutuklandı

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İzmir'de aynı taşınmazları birden fazla kişiye satarak 155 milyon liralık mağduriyete yol açtığı iddiasıyla 8 Ekim'de gözaltına alınan 4 şüpheliden firma yetkilisi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheliden yakalanmayanlar aranıyor.

İzmir'de aynı taşınmazı birden fazla kişiye satarak 155 milyon liralık mağduriyet oluşturduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden firma yetkilisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, A.Ç. isimli inşaat firmasının 55 kişiyi toplam 155 milyon lira zarara uğrattığı gerekçesiyle 8 Ekim'de gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden firma yetkilisi M.K.A. (46) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Firma yetkilisi B.A. (33) ile satış danışmanları U.K. (40) ve G.K. (39) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların 14 müştekiye aynı taşınmazları birden fazla kez sattığı, diğer müştekilere taahhüt edilen konutları süresinde teslim etmediği belirlendi. Ayrıca satış bedeli tamamen ödenmesine karşın konutlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı tespit edildi.

Soruşturmada hakkında işlem başlatılan 20 şüpheliden gözaltına alınan 4'ünün dışındaki diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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