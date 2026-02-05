Haberler

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 25 şüpheli gözaltında

İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 28 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Soruşturma, belediyede usulsüz ruhsatlandırma ve menfaat temini iddiaları üzerine gerçekleştirildi.

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Buca Belediyesinden açıklama

Buca Belediyesinden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında belediyedeki bazı çalışanlar hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir şeffaflık ve işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir."

