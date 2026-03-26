İstanbul merkezli "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yapan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
