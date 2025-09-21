Türkoğlu'ndan Uçak İddiasına Sert Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için 300 Boeing uçak sözü verdiği iddialarına ilişkin, "300 Boeing en düşük modelle 36 milyar dolar ediyor toplam. En yüksek modelle hesap ederseniz 132 milyar dolar. Yani açlık sınırının altında yaşayan halkımızın cebinden çıkacak para 36 ile 132 milyar dolar arasında. Halkımız ekmek bulamazken, pazar artığından sebze toplarken siz neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Bu mudur dünya liderliği? Hayır, bu olsa olsa milletin geleceğini ipotek etmektir" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'den 300 Boeing uçak alımı sözünü verdiği" iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a randevu verdi ve Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı. Peki bu randevu, 300 Boeing uçağı alma sözü üzerine verildiyse, o zaman bunun adı diplomasi değil, bunun adı 'ticari rüşvet'tir ve bu dünya çapında bir skandaldır. Şimdi buradan soruyorum, 300 uçak karşılığında randevu koparmak bir dünya liderine yakışır mı? Dünya liderliği bu mudur? Hatırlayın, sadece 2 ay önce Katar Emiri Trump'a tam 1.2 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi. Ama nasıl verdi? Trump'ı kendi ayağına getirerek verdi. Peki bizim dünya liderimiz ne yapıyor? Ayaklarına gitmek için ticari rüşvet teklif ediyor. Şimdi asıl sorum şu, bakalım o kapalı kapılar ardında daha hangi tavizleri, hangi rüşvetleri vereceğiz?

"Bu olsa olsa milletin geleceğini ipotek etmektir"

Gelin rakamlara bir bakalım. 300 uçak, 300 Boeing en düşük modelle 36 milyar dolar ediyor toplam. En yüksek modelle hesap ederseniz 132 milyar dolar. Yani açlık sınırının altında yaşayan halkımızın cebinden çıkacak para 36 ile 132 milyar dolar arasında. Halkımız ekmek bulamazken, pazar artığından sebze toplarken siz neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Bu mudur dünya liderliği? Hayır, bu olsa olsa milletin geleceğini ipotek etmektir."