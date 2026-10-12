İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu: “Fon meselesi bir yolsuzluk ve suç örgütü meselesidir”

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, fon krizi soruşturmasına ilişkin "Bu bir ekonomik ya da finansal kriz değildir. Bu bir yolsuzluk ve suç örgütü meselesidir" dedi. Abdullah Öcalan'a statü verilmesine yönelik açıklamalara da tepki gösteren Kavuncu, "Şimdi adım adım statü geliyor. Bebek katilinden Mandela yaratacakları bir karanlığa hepimizi sürüklüyorlar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin genel merkezinde Başkanlık Divanı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, fon soruşturmasından terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü tartışmalarına, Mekke Ortak Savunma Antlaşması'ndan yargıdaki kayırmacılık iddialarına ve Emek Çalıştayı'nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon Krizi soruşturmasına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Kavuncu, AK Parti ve MHP'nin TBMM'de verilen araştırma önergelerini reddettiğini hatırlatarak, iktidarın sürecin şeffaf biçimde incelenmesini engellediğini belirtti. "Her fırsatta milli iradeyi öne süren, millet iradesinden, Meclis'ten bahseden iktidar, fon vurgununu Meclis'te konuşturmadı" diyen Kavuncu, araştırma komisyonu kurulmasına karşı çıkıldığını söyledi.

Soruşturmanın bağımsız kurumlar ve uzmanlar tarafından yürütülmesi gerektiğini belirten Kavuncu, yalnızca kazanç miktarının değil, yatırılan ana para ile elde edilen kazanç arasındaki oranın da incelenmesi gerektiğini söyledi. Kavuncu, "AK Parti iktidarı korkak bir iktidar. Sizin karşınıza çıkacak yüzleri ve size hesap verecek cesaretleri yok. 'Biz çalmadık, çalanlara lanet olsun, gelin konuşalım' diyecek cesaretleri yok. Neden? Çünkü yolsuzluk kendi içlerinde" dedi. Fon soruşturmasının sıradan bir piyasa krizi olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Kavuncu, "Bu bir yolsuzluk ve suç örgütü meselesidir" dedi.

"VURGUNCULARLA ALAKALI TEK BİR MADDE YOK"

Fon mağdurlarına yönelik ödeme planını ve TBMM'ye sunulan kanun teklifini de değerlendiren Kavuncu, düzenlemenin yetersiz olduğunu ve sürecin zaten fon vurgununun yapıldığı süreçte yönetimde olan SPK'ya bırakıldığını kaydetti. Mevcut SPK Başkanı'nın fon soruşturmasına konu olan süreçte kurumda ikinci başkan olarak görev yaptığını belirten Kavuncu, faaliyet raporlarına göre 2024'ten 2025'e esas faaliyet gelirleri yüzde 4 bin 967, net karı yüzde 6 bin 930 artan bir fonun yeterince denetlenmediğini söyledi.

TERA'nın borsaya açılmasına şerh koyan iki SPK üyesinin de apar topar görevden alındığını da hatırlatan Kavuncu, "Zaten SPK görevini doğru yapsa bunlar olmayacaktı" dedi. Mağdurlara yönelik hazırlanan kanun teklifinin sorumlulara ilişkin herhangi bir düzenleme içermediğini ifade eden Kavuncu, "Getirdikleri kanun teklifi son derece zayıf ve yetersiz bir teklif. Mesela bakıyoruz, vurguncularla alakalı tek bir madde yok bu kanun teklifinde" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "devletin ve milletin malına el uzatanlarla işlerinin olmayacağı" yönündeki açıklamasına da değinen Kavuncu, siyasi yakınlığı bulunan kişilerin korunmaması gerektiğini belirterek, "Bu şahıslar yargı karşısına çıkarılmak zorunda. Bu şahıslar yolsuzluğun hesabını vermek zorunda" dedi.

"DEVLETİ YÖNETME GÜCÜ SİZİN ELİNİZDE, BUNA VİCDANLARA BIRAKAMAZSINIZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in fon işlemlerinden yüksek kazanç elde eden kişilerin haksız buldukları tutarları "vicdani değerlendirmeyle iade edebileceklerine" ilişkin açıklamasına tepki gösteren Kavuncu, suç ve sorumluluğun kişilerin inisiyatifine bırakılamayacağını söyledi. Kavuncu, "Siz iktidarsınız. Devlet yönetme gücü sizin elinizde. Suçu belirleyip, suçluyu ve suçsuzu ayıracak olan sizsiniz. Bunu vicdanlara bırakamazsınız. Koskoca devleti, elinde sadaka kutusuyla 'Gönlünden ne koparsa' diyecek pozisyonda mı görüyorsunuz" diye sordu.

"BEBEK KATİLİNDEN MANDELA YARATACAKLAR"

İktidarın fon soruşturması mağdurlarının sorunları yerine terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın geleceğine odaklandığını savunan Kavuncu, yürütülen sürece tepki gösterdi. "Birileri ısrarla önümüze İmralı'daki terör örgütü elebaşını çıkarıyor. Bakın tek dertleri var. Bir teröristin sözleri ve binlerce teröristin geleceği" diyen Kavuncu, Öcalan'a statü verilmesine ilişkin açıklamaların giderek belirginleştiğini iddia etti. "Sürecin başlangıcında herhangi bir statü tanınmayacağının ve pazarlık yapılmayacağının söylendiğini" kaydeden Kavuncu, "Şimdi adım adım statü geliyor. Bebek katilinden Mandela yaratacakları bir karanlığa hepimizi sürüklüyorlar" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN AMERİKAN DOLARININ YEŞİLİ İÇİN KAYBEDECEK TEK EVLADI YOKTUR"

Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nın ardından yaşanan gelişmelere ilişkin de görüşlerini açıklayan Kavuncu, Türkiye'nin dış politikasını ve güvenliğini ilgilendiren kararların TBMM'nin bilgisi dışında alınmasına tepki gösterdi. Antlaşmanın içeriğinin, gerekçelerinin ve Türkiye açısından taşıdığı risklerin açıklanması gerektiğini vurgulayan Kavuncu, "Nasıl bir metin, nasıl bir antlaşma var ortada? Buradaki risk nedir? Neye dayanarak böyle bir antlaşmaya ihtiyaç duyulmuştur" diye sordu.

"İktidarın bölgesel güvenlik politikalarının arkasında ekonomik çıkarlar bulunduğunu" ileri süren Kavuncu, "Sizin motivasyonunuzun rengi yeşil, en sevdiğiniz renk yeşil. Ama dolar yeşili. Siz Amerikan dolarının yeşilini seviyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren bir tehdit varsa konunun Meclis'te açıklanması gerektiğini kaydeden Kavuncu, "Milletimizin, Amerikan dolarının yeşili için kaybedecek tek evladı yoktur. Milletimizin, Amerikan Büyükelçisi'nin siyasi tahayyülleri için tehlikeye atacağı evlatları yoktur" dedi.

"PARTİZANLAŞMA VE ADAM KAYIRMACILIĞIN İTİRAFI"

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı'nın hakim ve savcı alımlarına ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Kavuncu, yaklaşık 70 baro üyesi avukatın hakim ve savcı olmasına referans olduklarını ve Adalet Bakanlığı'nın kendilerine ayrıcalık tanıdığını söylemesinin ciddi bir itiraf olduğunu belirtti. Bu ifadelerin partizanlaşma ve kayırmacılığın göstergesi olduğunu ifade eden Kavuncu, "Partizanlaşma ve adam kayırmacılığın itirafıdır bu. Hem de bir hukukçu tarafından" dedi.

Fon soruşturmasıyla yargıdaki kayırmacılık iddiaları arasında benzerlik bulunduğunu vurgulayan Kavuncu, "Milletin hakkı çalındı her ikisinde de. Birinde paralar çalındı, diğerinde makam mevki çalındı. İkisi de haksız kazanç" ifadelerini kullandı. Açıklamaların soruşturulması gerektiğini vurgulayan Kavuncu, "Hakim ve savcılık makamları yandaşlara peşkeş çekilecek kadar değersiz makamlar mı?" diye sordu. Kavuncu, "Bu itirafı denetlemesi ve soruşturması gereken makam zaten itirafın odağındaki makam" dedi.

EMEK ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇLARI

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, basın toplantısının sonunda 10-11 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "İYİ Gelecek İçin Emek Çalıştayı"nın sonuçlarını değerlendirdi. Tüm Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilen çalıştayda farklı görüşlerden sendika konfederasyonlarının, federasyonların ve emek temsilcilerinin bir araya geldiğini belirten Kavuncu, ortak bir sonuç bildirgesi imzalandığını ifade etti.

Çalıştayın taleplerini de aktaran Kavuncu; sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, grev hakkının güvence altına alınması, taşeron sistemine son verilmesi ve çalışanların milli gelirden aldığı payın artırılması gerektiğini söyledi. Kavuncu, asgari ücretin geçim güvencesi haline getirilmesi, emekli aylıklarının açlık sınırının üzerine çıkarılması, kalıcı intibak düzenlemesi yapılması ve staj ile çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcına dahil edilmesi taleplerini de dile getirdi. Kamuda liyakatin esas alınması, mülakat yoluyla kayırmacılığın sona erdirilmesi, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler arasındaki hak eşitsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirten Buğra Kavuncu, vergi sisteminin adil hale getirilmesi ve iş güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA