İyi Partili Usta: "Samsun İl Başkanımız Saldırıya Uğradı, Saldırgan Gözaltına Alındı"

Güncelleme:
İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'a motosikletli bir kişinin saldırdığını açıkladı. Saldırgan gözaltına alınırken, Aksoy'un sağlık durumu iyi.

(ANKARA) - İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, partisinin Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un dün saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırganın gözaltına alındığını belirten Usta, Aksoy'un sağlık durumunda sorun bulunmadığını ifade etti.

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, dün İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'un kırmızı ışıkta motosikletli bir kişi tarafından saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Usta, şu ifadeleri kullandı:

"1 Aralık Pazartesi günü, İYİ Parti Samsun İl Başkanımız Hasan Aksoy, kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletli bir şahsın saldırısına uğramıştır. Şahsın bir süre il başkanımızı takip ettiği, uygun anı kollayarak aracın kapısını açıp saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Saldırgan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sayın Aksoy'un sağlık durumunda bir sorun bulunmamaktadır; görevinin başındadır.

Bu saldırı yalnızca bir kişiye değil; demokrasiye, siyasal ahlaka ve toplum huzuruna yönelmiştir. Hiçbir şartta meşru görülemez, görmezden gelinemez. Şiddeti lanetliyor, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
